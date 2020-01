Mercato, “sì” di Cetin all’Hellas Verona. Ma Fonseca lo toglie dal mercato: “Resta alla Roma”

In mattinata sembrava a un passo dall’addio destinazione Hellas Verona, ma ci ha pensato Paulo Fonseca a togliere Cetin dal mercato. Il difensore si era convinto ad accettare la proposta della squadra di Juric, ma durante la conferenza stampa pre-Sassuolo il tecnico giallorosso ha risposto con un secco “no” alla domanda sull’eventuale partenza del turco. Con ogni probabilità si ferma qui anche il mercato in difesa, con Juan Jesus che non ha trovato l’accordo con la Fiorentina.