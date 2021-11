Mercato Roma, Antonelli (intermediario): “Mayoral al 98% andrà alla Fiorentina”

L'esperto di mercato è sicuro, a gennaio lo spagnolo passerà in Viola

Borja Mayoral è destinato a lasciare la Roma e probabilmente non dovrà aspettare il prossimo giugno, quando scadrà il prestito dal Real Madrid. Secondo l'intermediario di mercato Stefano Antonelli, la possibilità che vada alla Fiorentina è "al 98%", ha detto a tuttomercatoweb. La Viola seguiva il giocatore già in estate, ma la possibilità di perdere Vlahovic, che ha annunciato la volontà di non rinnovare, ha convinto il ds dei toscani Pradé a tornare alla carica. Da capire se Mourinho chiederà alla Roma un sostituto prima di lasciarlo partire o se accetterà di lasciarlo partire senza la garanzia di un innesto davanti.