Mercato, pressing del Napoli su Politano: Giuntoli a Milano per incontrare l’agente

Una maglietta della Roma Matteo Politano l’aveva già vestita per svolgere le visite mediche di routine a Villa Stuart. Poi i venti lo hanno soffiato via nel ritorno a Milano. I giallorossi hanno continuato le trattative per portare l’esterno nella Capitale, con l’agente del calciatore che tentava di ricucire il dialogo con l‘Inter. Nelle ultime ore però i motori del Napoli hanno decretato il sorpasso su quelli della Roma. Il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli è infatti a Milano con l’obiettivo di consegnare Politano a Rino Gattuso, battendo così la concorrenza della squadra di Fonseca. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la proposta della società di De Laurentiis è quella del prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 18. L’accordo con il giocatore ancora non è stato trovato ma per Giuntoli sono previsti nuovi incontri in giornata.