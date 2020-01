Mercato, Politano a un passo dal Napoli: domani si può chiudere

La Roma non rilancia per Matteo Politano, che è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Dopo il pre-accordo trovato ieri tra la squadra di De Laurentiis e l’Inter, questa sera il ds dei partenopei Giuntoli ha incontrato l’entourage del giocatore aprendo di fatto la strada al trasferimento. Come riporta Sky Sport, Fernando Llorente si trasferirà all’Inter come parziale contropartita. Politano sperava in un ritorno di fiamma dei giallorossi, che non è arrivato. Il San Paolo adesso lo aspetta.