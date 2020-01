Mercato, Politano a Roma per motivi personali: domani regolarmente a Milano

Dopo la discussa trattativa saltata tra Roma e Inter per lo scambio Spinazzola–Politano, continuano i rumors di mercato che vedono come protagonista l’esterno di Antonio Conte. Il giovane calciatore cresciuto nel vivaio giallorosso è stato visto oggi a Roma per motivi personali, domani tornerà regolarmente a Milano. L’ipotesi di prestito non sembra essere stata abbandonata da Petrachi, che continua a lavorare per portare Politano nella Capitale con la formula del prestitocon diritto di riscatto. Marotta comunque non avrebbe intenzione di far partire il giocatore, soprattutto dopo le schermaglie televisive nel prepartita di Genoa–Roma. Lippi, l’agente di Politano, lavora dunque al disgelo tra le due società mentre l’esterno rifiuta gli interessamenti di Siviglia e Monaco.