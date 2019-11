Mercato, occhi sulla stellina Brian Rodriguez: la Roma tra le pretendenti

A Los Angeles dopo l’addio di Ibrahimovic forse torneranno davvero a guardare il baseball. Ma nell’altra squadra della città californiana, i Los Angeles FC, c’è ancora un polo d’attrazione chiamato Brian Rodriguez. Se non per i tifosi, lo è di certo per gli addetti ai lavori. Per l’attaccante classe 2000, di proprietà anche del Penarol, si potrebbe presto scatenare un’asta. Tra le pretendenti, fa sapere calciomercato.com, anche la Roma. Petrachi avrebbe da tempo messo nel mirino l’uruguaiano, il cui prezzo è già superiore ai 10 milioni.