Mercato, non solo la Roma su Aouar: piace anche Real Sociedad, Betis e Siviglia

Ampia la concorrenza per il talento classe '98 in uscita dal Lione. Le pretendenti arrivano soprattutto dalla Spagna

Uno degli ultimi nomi accostati alla Roma è Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione piace molto dalle parti di Trigoria e Pinto ha già avuto un contatto seppur informativo con il club francese. Come riportato da Mundo Deportivo però, sul 23enne franco-algerino ci sono anche diversi club spagnoli, su tutte la Real Sociedad, il Siviglia, e il Betis che ha ottimi rapporti con il Lione, visto che nel 2019 ha acquistato Nabil Fekir per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro, bonus compresi. Per il momento nessuno sembra aver tentato l'affondo definitivo ma di certo la valutazione di 25 milioni di euro, grazie alla scadenza 2023 e il mancato rinnovo del contratto, rende Aouar uno dei nomi più appetibili sul mercato.