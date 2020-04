Mercato, Nedelcearu e la Roma sfumata: “C’erano contatti, non so cosa sia successo”

Ionut Nedelcearu è stato vicinissimo alla Roma nel precedente mercato estivo. Il suo nome era stato infatti scelto per rimpiazzare il buco lasciato da Kostas Manolas, dopo essersi guadagnato i riflettori con la Romania U21, negli europei conclusi alle semifinali contro la Germania. La chiusura dell’affare tra Roma e Ufa (squadra russa in cui milita il giocatore) sembrava trovata, poi il nulla. A commentare il risvolto della situazione proprio il centrale di difesa rumeno, con le sue dichiarazioni al programma Fotbal Club: “La Roma era interessata subito dopo l’europeo. Il presidente ha contattato il mio agente, mi ha detto che ero nella loro lista, ma dopo non so cosa sia successo. Hanno preso un altro giocatore”.