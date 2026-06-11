Greenwood non andrà al Fenerbahce. O meglio, dopo la vittoria di Yıldırım, si è complicata e parecchio la trattativa per portare il talento inglese in Turchia. Le promesse di Safi sono rimaste vane: era lui il principale ostacolo tra la Roma e l’attaccante del Marsiglia. Ma ora il problema non si pone più. Il club turco ha virato su altri obiettivi. E si è consolato quasi subito. Prima ha chiuso per l’arrivo di Muriqi, con una parte dei soldi da versare al Mallorca che finirà nelle casse della Lazio. Si tratta di un ritorno in Turchia. Poi ha messo nel radar il talento marocchino Brahim Diaz. Un nome finito anche nelle fantasie giallorosse. Fantasie, perché ad oggi non è un obiettivo concreto di mercato. Ora la Roma, visto che il Fenerbahce ha virato su altri profili, può concentrarsi e spingere al massimo per portare Greenwood nella Capitale. È lui l’uomo in più da consegnare a Trigoria. È lui il sogno proibito di un’estate da Champions.