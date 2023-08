Zapata, l’Atalanta non molla. Leonardo, vertice nella notte

Due facce della stessa medaglia. Si può riassumere così la situazione del mercato che alla Roma stanno faticosamente cercando di portare a termine, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Risolta la questione legata al centrocampo, con gli arrivi dal Psg dell'argentino Paredes e del portoghese Renato Sanches, per completare la rosa giallorossa mancano all'appello un difensore - il sostituto di Ibanez - ma soprattutto due attaccanti. Al momento infatti Mourinho rischia seriamente di affrontare la Salernitana, domenica prossima, senza un centravanti di ruolo, fatta eccezione per Belotti. Un reparto considerato troppo povero dal tecnico, soprattutto alla luce del rendimento del "Gallo" durante la scorsa stagione (nessun gol in campionato). I nomi seguiti con maggiore attenzione sono sempre quelli di Marcos Leonardo e Duvan Zapata. Fino a ieri sera però nessuna delle due trattative era vicina alla fumata bianca. Per il colombiano dell'Atalanta le negoziazioni stanno vivendo una fase di stallo che va avanti ormai da giorni, a causa del mancato accordo con la Dea: i bergamaschi continuano a chiedere 3 milioni per il prestito oneroso più 7 milioni per l'obbligo di riscatto. Cifre considerate troppo alte dal club dei Friedkin. Ma a frenare l'assalto giallorosso al classe '91 è soprattutto la formula dell'affare, che nella Capitale sperano di chiudere con un semplice diritto di riscatto. Un atteggiamento che ha sollevato anche i dubbi del giocatore, disposto a trasferirsi in giallorosso soltanto con la certezza di essere acquistato alla fine di questa stagione. Le pretese di Zapata cozzano però con i paletti imposti alla Roma dal “settlement agreement”.