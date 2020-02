Mercato, l’ex tecnico de Mos: “La Roma mi ha chiesto informazioni su Gravenberch” – VIDEO

L’Ajax ha sfornato l’ennesimo talento. Ryan Gravenberch, classe 2002, è secondo molti uno dei migliori prospetti in Europa. Il centrocampista classe 2002 è già seguito dai più grandi club. L’ex tecnico Aad de Mos ne ha parlato a Fox Sports svelando un retroscena: “Recentemente un grande club mi ha chiamato per chiedermi di Ryan. E’ la Roma”. Nei giorni scorsi i giallorossi erano stati accostati al centrocampista dei Lancieri. Il giocatore, ancora 17enne, ha collezionato quest’anno sette presenze in Eredivisie, condite con due reti e un assist.