Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Gasperini non ha avuto contatti negli ultimi mesi con i Friedkin, ma Galantic è stato nominato Ceo proprio per questo. Ora vedremo che forma avrà lo scambio di vedute tra l’aria tecnica, con D’Amico che non è stato fermo, penso ci sia una lista o un progetto di investimento. Manca però l’operatività, il trovarsi d’accordo su cosa si può fare e cosa no, con l’asterisco della sentenza della Uefa, quello che la Roma dovrà affrontare per il settlement agreement. Entro la fine di novembre la Roma saprà a cosa andrà incontro, e questo sposterà sul mercato di gennaio"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “De Roon è stato un acquisto fondamentale in mezzo al campo. Non so dire se la Roma abbia un asso nella manica per quanto riguarda un acquisto che possa fare il titolare in questa squadra in certi momenti. Se non ce l’hanno si proverà ad arrivare fino in fondo con questa rosa. Ad un certo punto della stagione sarà determinante la situazione degli infortuni, soprattutto se la Roma sarà ancora in corsa in Champions”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “A mio avviso Dybala e Soulé non possono giocare insieme. L’impressione è che ci vogliano due palloni. Quando c’è Dybala a disposizione mi sembra che Soulé sia ancora in sudditanza psicologica. La Roma ha cercato di venderlo tutta l’estate senza riuscirci, primo perchè Soulè insieme con Dybala non possono giocare".