In un'intervista rilasciata ai microfoni di SkySport, Edoardo Bove è tornato a raccontare la sua rinascita sportiva. In particolare il centrocampista, oggi al Watford, ha parlato anche del suo ritorno all'Olimpico e dell'ovazione ricevuta dai tifosi della Roma: "Stavo cercando di non piangere quel giorno. Uno dei giorni più emozionanti della mia vita, ma di emozioni miste: ero grato e contento dell'abbraccio ma allo stesso tempo non pensavo di meritarlo per quello che avevo dimostrato in campo. I tifosi della Roma, però, vanno sempre oltre". Bove ha poi proseguito parlando di quanto accaduto il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter: "Sono un ragazzo di 20 anni che ha vissuto un episodio che ha cambiato la traiettoria della sua vita, affrontando una situazione in cui doveva capire cosa fare. Dopo quell'incidente ho avuto una fortuna incredibile, ovvero quella di potermi fermare a pensare a cosa stava succedendo. Nel mio caso è stato un elemento molto positivo". Sui ricordi ha poi aggiunto: "Mi ricordo solo quando mi sono risvegliato e ricordo una felicità incredibile, dalle reazioni della mia famiglia. Io dell'episodio non ricordavo nulla, non ho vissuto nulla, non ho affrontato quelle immagini". Sul defibrillatore sottocutaneo ha poi proseguito: "Ho un rapporto molto tranquillo, spero non mi faccia altri scherzetti… Il defibrillatore non mi ha cambiato e non mi ha messo in difficoltà, sapevo che avrei avuto dei momenti di paura quando sarei tornato a giocare, ho lavorato su questo con una mental coach e uno psicoterapeuta per il trauma che ho dovuto affrontare. Ma oggi sono tranquillo e di riavere il calcio al centro della mia vita con una consapevolezza differente. Ed ho meno paura del futuro: il calcio è importante per me ma c'è tanto altro nella vita. E questo forse prima lo davo per scontato".