Il terzino dell'Elche è nel mirino dei tedeschi. I giallorossi hanno mantenuto una percentuale sulla rivendita
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Dopo un'avventura in giallorosso mai davvero iniziata (trascorsa solo in Primavera), in estate Buba Sangaré è passato all'Elche per 4,5 milioni di euro. Come riporta Matteo Moretto, ora sul terzino classe 2007 ci sarebbe l'Eintracht Francoforte che ha avviato i primi contatti col giocatore. La Roma ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita e incasserebbe una buona parte del cartellino in caso di cessione da parte del club spagnolo.
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