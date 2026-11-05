Dopo un'avventura in giallorosso mai davvero iniziata (trascorsa solo in Primavera), in estate Buba Sangaré è passato all'Elche per 4,5 milioni di euro. Come riporta Matteo Moretto, ora sul terzino classe 2007 ci sarebbe l'Eintracht Francoforte che ha avviato i primi contatti col giocatore. La Roma ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita e incasserebbe una buona parte del cartellino in caso di cessione da parte del club spagnolo.