Continua a far discutere il calcio di rigore assegnato martedì al Manchester United. Mancini sfiora Cunha che si tuffa in area, ma per Gil Manzano nessun dubbio. Il penalty ha riacceso le speranze dei Red Devils che poi hanno rimontato 3-2. L'Uefa sul sito ufficiale ha spiegato solamente perché il rigore è stato fatto ritirare: "È stato ribattuto a causa dell'ingresso anticipato in area di Bryan Cristante, che è entrato prima che il pallone fosse effettivamente calciato da Fernandes, che perciò ha dovuto calciare una seconda volta". Il primo tentativo era stato neutralizzato da Vasquez. Nessuna spiegazione, invece, sul perché è stato fischiato il fallo di Mancini sul brasiliano del Manchester United.