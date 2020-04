Mercato, l’agente di Shaqiri: “A gennaio interesse di club che in estate si ripresenteranno”

Sia la scorsa estate che nel mercato di gennaio la Roma aveva pensato a Shaqiri per rinforzare l’attacco. L’esterno svizzero poi è rimasto al Liverpool dove però ha trovato poco spazio. Ne ha parlato l’agente e fratello del giocatore all’emittente KTV: “La situazione di Xherdan a Liverpool non è facile a causa dei numerosi infortuni che sono durati più a lungo di quanto pensassimo. Ma penso che meriti di più. È stato sfortunato per gli infortuni, ma ogni volta che ha potuto giocare, ha fatto il suo lavoro”. Sul mercato è sicuro che arriveranno nuove proposte: “Ci saranno molte offerte per Xherdan in estate. Già a gennaio c’era un interesse concreto da parte di due o tre club. Questi busseranno di nuovo. Non posso dire nulla di concreto, ma è normale che dopo la ripresa di questa stagione di Premier League, dovremmo sederci con la dirigenza del Liverpool e parlare del suo futuro di Xherdan”.