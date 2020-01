Il nome di Andrea Petagna è stato spesso accostato alla Roma per il difficile ruolo di vice-Dzeko. Su Sky Sport il procuratore Giuseppe Riso ha dichiarato: “È sempre un’idea perché è un giovane attaccante che sa fare tanti gol – le sue parole -. Sicuramente la Spal cercherà di tenerlo, ma è normale che venga accostato a Roma, Milan e altre grandi squadre. Andrea è pronto per stare in quelle piazze, succederà adesso o dopo. Vedremo…”.