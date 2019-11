Mercato, la Samp vuol Jesus in prestito: la Roma punta alla cessione

La Sampdoria interverrà nel mercato di gennaio per rinforzare i settori più in difficoltà in queste dodici giornate di Serie A, l’attacco e la difesa. E’ fininto nel mirino della dirigenza blucerchiata un esubero della Roma, Juan Jesus. Il brasiliano è stato impiegato poco da Fonseca e sarebbe stato indicato come rinforzo per la formazione genovese da Ranieri, scrive calciomercato.com. L’allenatore di Testaccio nella parte finale della passata stagione lo ha utilizzato spesso da titolare. La dirigenza della Sampdoria vorrebbe prendere Jesus in prestito, inserendo al massimo un diritto di riscatto, mentre il ds giallorosso Petrachi ha bisogno di monetizzare per andare a rinforzare la difesa e il centrocampo della Roma, visti i numerosi infortuni.

La Sampdoria nel cammino che porta all’acquisto dell’ex Inter non incontrerebbe solo questo ostacolo: un secondo riguarda le tante pretendenti, non solo nel campionato italiano ma in particolare in Premier League, che hanno manifestato interesse per il giocatore. Altro aspetto da tenere in considerazione è l’elevato ingaggio che il calciatore percepisce dalla Roma: 2,2 milioni netti a stagione sino a giugno 2021. Cifra considerata troppo alta dal patron blucerchiato Ferrero.