Mercato, la Roma studia il colpo Coman: previsti osservatori durante Dinamo-Steaua Bucarest

Dinamo e Steaua Bucarest si affronteranno alle 19.00 per aggiudicarsi il derby della Capitale rumena. Secondo quanto riportato da www.sport.ro, durante la partita saranno presenti gli osservatori di Roma e West Ham per Florinel Coman, gioiello del presidente dello Steaua Gigi Becali. Il club aveva già proposto il giovane alla Roma, che aveva però declinato l’offerta lasciando una finestra aperta al classe ’98. La società giallorossa valuta comunque la possibilità di trasferimento per il giovane centravanti in estate. Becali ha inoltre dichiarato che qualsiasi offerta per il classe ’98 al di sotto dei 20 milioni non verrà presa in considerazione. Coman, nella stagione in corso, ha realizzato finora ben 13 reti e 9 assist, attirando l’attenzione della Roma in cerca di un valido vice–Dzeko.