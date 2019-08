Mercato, la Roma sfida la Lazio per Yaremchuk. Il Gent frena: “Non lo cediamo”

Alla seconda giornata di campionato ci sarà il derby sul campo, ma nel frattempo la Roma ha già lanciato la sfida alla Lazio per quanto riguarda il mercato. Secondo quanto riporta Sportitalia i giallorossi starebbero puntando fortemente sull’attaccante del Gent Roman Yaremchuk. Dopo l’interesse dei biancocelesti per la punta classe ’95, adesso la dirigenza romanista avrebbe messo il piede sull’acceleratore per provare a chiudere il prima possibile l’affare e per beffare i rivali cittadini.

Ai microfoni di teleradiostereo è però arrivata la smentita del direttore tecnico del Gent Michel Louwagie: “Non lo vendiamo”. A questo punto, in caso di addio di Schick, la pista Kalinic resta la più calda.