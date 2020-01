Mercato, la Roma preme per Villar. La decisione del Valencia nelle prossime 72 ore

La Roma continua a seguire come obbiettivo per il futuro il centrocampista dell’Elche Gonzalo Villar. Dopo l’aumento dell’offerta romanista a 5 milioni di euro, secondo quanto riporta il portale iberico plazadeportiva.com, adesso la palla passa al Valencia, che detiene ancora l’80% dei diritti del calciatore. L’Elche, con cui la Roma ha già l’accordo, ha inviato tutta la documentazione per il trasferimento al nuovo diesse del Valencia Cesar Sanchez, che adesso avrà circa 72 ore di tempo per decidere il da farsi. L’intenzione di quest’ultimo e della società è quella di lasciare il giocatore in prestito al club biancoverde fino alla fine della stagione, per poi farlo rientrare direttamente alla base in estate.