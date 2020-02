Mercato, la Roma osserva Talles Magno: su di lui anche Juve, Liverpool e Lazio

La Roma non perde di vista il futuro. La missione dei giallorossi è quella di conciliare i risultati sportivi del presente con la costruzione del futuro, con uno sguardo a qualche scommessa. In quest’ultima categoria rientra l’attaccante classe 2002 Talles Magno: soprannominato ‘O Magico’, gioca nel Vasco da Gama. Su di lui, come scrive ‘netvasco.com.br’, c’è il mirino dei giallorossi ma non solo: anche Juventus, Lazio e Liverpool stanno osservando il talento brasiliano, titolare dell’Under 17 verdeoro lanciato da Vanderlei Luxemburgo. Talles Magno ha già un buon fisico, ma ha grande qualità e si muove con ottima agilità. Gli scout europei lo stanno visionando da diverso tempo (già dal Mondiale di categoria di fine 2019), la Roma si è aggiunta fiutando anche la situazione economica particolare del Vasco, che deve fare cassa.