Mercato, la Roma incontra la Spal per Petagna: si lavora a un prestito oneroso di 18 mesi

La Roma a gennaio cercherà un vice-Dzeko. Kalinic si è presentato a Trigoria fuori forma e poi si è fermato per un infortunio contro la Sampdoria. Nelle ultime gare è tornato a disposizione ma Fonseca nell’unica occasione in cui ha dovuto rinunciare a Dzeko, ha preferito Zaniolo da centravanti. Uno degli obiettivi di mercato è Andrea Petagna: come riporta Teleradiostereo nelle prossime ore è in programma un incontro tra la Roma e la Spal (che si sfideranno domani alle 18 all’Olimpico) per parlare dell’attaccante. Si lavora a un prestito oneroso di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a giugno 2021. Su Petagna c’è anche l’Inter, che si è informata con la società di Ferrara.