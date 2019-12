Mercato, la Fiorentina su Cutrone in alternativa a Kalinic

Il mercato di gennaio è alle porte e i club di Serie A iniziano a muoversi concretamente. Come riporta La Nazione, nel mirino della Fiorentina ci sarebbe Patrick Cutrone del Wolverhampton. Il classe ’98, acquistato in estate dal Milan per 18 milioni di euro, stuzzica non poco la fantasia del ds Daniele Pradè ed è in rotta con il club inglese. Negli scorsi giorni, in ottica Viola, si era parlato di un possibile ritorno di Nikola Kalinic, ai margini del progetto Roma. Montella però, ha parlato in conferenza stampa della trattativa con l’attaccante croato: “Non si è lasciato bene a Firenze e che non sono graditi i ritorni è un altro dato di fatto visto che è la stessa cosa che sto pagando anche io”. Porte che sembrano chiudersi quindi per l’ex Milan, con Cutrone che appare sullo sfondo.