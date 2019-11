Moise Kean potrebbe presto lasciare l’Everton, squadra che in estate aveva speso 27 milioni per strapparlo alla Juventus. Come scrive Il Messaggero, il giocatore tornerebbe volentieri in Italia. Ecco perché il suo procuratore Raiola lo avrebbe offerto alla Roma, in cerca di un vice-Dzeko dopo i problemi che hanno fermato Kalinic. Il classe 2000, molto amico di Zaniolo, è cercato anche dal Milan.