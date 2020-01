Si pensava che la tempesta intorno ad Alessandro Florenzi si fosse placata. Non è scontato invece che l’attuale capitano della Roma rimanga nella Capitale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Valencia oggi ha chiesto informazioni per Florenzi. L’agente Alessandro Lucci sta sondando il terreno per il numero 24 giallorosso. Ieri Florenzi non ha giocato il derby e vuole andare all’Europeo. Le parti in causa valuteranno la situazione.