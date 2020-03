Mercato, il Manchester United spiazza la Roma: per Smalling chiesti 29 milioni

Il riscatto di Smalling per la Roma si mette in salita. Le ottime prestazioni del difensore e l’apertura di Southgate al ritorno in nazionale hanno convinto il Manchester United ad alzare la posta. Secondo metro.co.uk i Red Devils avrebbero chiesto ai giallorossi 25 milioni di sterline (circa 29 milioni di euro). Un prezzo che avrebbe “scioccato” la dirigenza romanista, convinta di arrivare a un accordo a cifre più moderate.

Secondo il Manchester United la grande stagione di Smalling gli permetterà di avere diverse pretendenti quest’estate. Per questo motivo i 20 milioni che la Roma aveva in mente di spendere non basteranno.