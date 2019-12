Mercato, Hysaj obiettivo della Juventus: possibile scambio con De Sciglio

Hysaj si allontana dalla Roma. Il terzino albanese è in uscita dal Napoli e dopo esser stato accostato durante l’estate al club giallorosso, per lui potrebbero aprirsi le porte della Juventus. Come riporta “La Gazzetta dello Sport” possibile uno scambio col Napoli che vedrebbe andare alla corte di Gattuso e Hysaj ritrovare Sarri in bianconero. L’albanese è stato lanciato proprio dal tecnico toscano ai tempi dell’Empoli, prima di essere acquistato da De Laurentiis proprio dopo l’arrivo dell’attuale allenatore della Juve.