Mercato, Gotze in estate lascerà il Borussia Dortmund. Il ds Zorc: “Decisione presa insieme”

Mario Gotze in estate lascerà il Borussia Dortmund. Il classe ’92 infatti ha il contratto in scadenza a fine giugno, ma non firmerà il rinnovo. per questo motivo a fine stagione si libererà a parametro zero. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo del club giallonero, Michael Zorc, ai microfoni di Sky Sports Deutschland: “Mario è davvero un bravo ragazzo e la decisione l’abbiamo presa insieme dopo un confronto. Il nostro rapporto di lavoro con lui finirà questa estate“. Gianluca Petrachi nelle passate settimane aveva già avviato i contatti con il suo entourage ed ora potrebbe compiere l’accelerata finale per assicurarsi il tedesco. Il centrocampista offensivo ha dato la sua disponibilità a trasferirsi in Italia, sicuramente non vuole andare in Cina o negli Stati Uniti. Il grande problema di questo affare resta l’ingaggio: l’ex Bayern Monaco infatti guadagna 8 milioni di euro a stagione. L’alto stipendio di Gotze quindi potrebbe comportare un certo rischio per le casse giallorosse. Da sottolineare che anche il Bayer Leverkusen, Lazio e Milan sono sulle sue tracce.