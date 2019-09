Mercato, gli occhi della Juve sulla Roma: Paratici all’Olimpico per Zaniolo e Pellegrini

Fabio Paratici, ds della Juventus, ieri sera era all’Olimpico per seguire in tribuna la sfida tra Roma e Atalanta. Gli osservati speciali, in casa giallorossa, erano Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Ad oggi, però, per entrambi i giovani calciatori della Roma non c’è niente di concreto, se non un apprezzamento della dirigenza bianconera.

Nonostante ciò, Paratici rimane vigile in ottica mercato, continuando a lavorare sotto traccia per il futuro della Juventus. In tribuna, scrive calciomercato.com, ha inoltre incontrato l’agente Giuseppe Riso, procuratore di Gollini, autore di due interventi prodigiosi, e anche Gabriele Giuffrida, intermediario di numerose operazioni legate ai bianconeri nella scorsa estate, come quella che doveva portare Rugani a vestire giallorosso.