Mercato, emissari della Roma in Brasile: si continua a visionare il talento Pepé

La squadra di osservatori del diesse Petrachi continua a scandagliare il Brasile. Secondo quanto riporta globoesporte.com Stefano Luxoro, arrivato in estate per rinforzare l’area scouting della Roma, era presente all’Arena do Gremio per assistere alla partita tra Gremio e Sao Paulo, vinta dai padroni di casa con il parziale netto di 3 a 0, e per continuare a visionare il giovane talento Pepé. Già nei giorni scorsi, sempre dal Brasile, si erano rincorse voci circa l’interesse dei giallorossi per il guizzante attaccante della società di Porto Alegre, ma era stato proprio lo stesso Gremio a smentire il tutto, soprattutto a fronte dell’offerta da 10 milioni di euro ritenuta troppo bassa per il valore del calciatore.