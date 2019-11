Mercato, Dinamo Zagabria allo scoperto su Olmo: “Roma interessata”

La Roma è sulle tracce di Dani Olmo, talento della Dinamo Zagabria e Spagna Under 21. Sul possibile trasferimento del calciatore spagnolo si è espresso Marko Vukelic, vice ds del club croato. Queste le dichiarazioni rilasciate a Calciomercato.com:

Mister Vukelic ci può confermare l’interesse di Milan e Roma per Dani Olmo

Sappiamo dell’Interesse di Roma e Milan per Dani Olmo, e non sono le uniche che lo stanno seguendo. Tanti club lo stanno seguendo perchè è una star, è la stella del nostro club e sta facendo molto bene.

C’è la possibilità che lasci la Dinamo Zagabria già a gennaio?

Ovviamente è possibile, noi siamo sempre pronti ad ascoltare offerte concrete e per lui le stiamo aspettando.

Esiste un valore minimo per il costo del cartellino del ragazzo?

Assolutamente no, non abbiamo mai parlato di cifre, né lo faremo. Olmo ha tante pretendenti, vedremo quando arriveranno offerte vere.