Bove e l'impegno per la cultura sul primo soccorso: "Essere informati è fondamentale"

La vendita per i biglietti del settore ospiti in vista della gara di sabato al Tardini non è ancora iniziata. Non si tratta ovviamente di un errore tecnico. Resta, infatti, da chiarire la possibilità di partecipazione per i tifosi residenti nel Lazio, ancora in attesa delle decisioni delle autorità competenti. La questione riguarda le disposizioni di sicurezza previste per l’incontro e le eventuali limitazioni alla vendita dei biglietti. Il pronunciamento atteso è quello dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS), chiamato a valutare le condizioni per consentire la trasferta. Fino all’arrivo delle indicazioni ufficiali, i sostenitori residenti nel Lazio dovranno attendere per conoscere le modalità di accesso allo stadio. Se mai saranno possibili. Il motivo? Il tentato assalto da parte dei tifosi del Parma al settore giallorosso nel 2025. Si teme lo stop, e sarebbe la 12° trasferta vietata nelle ultime 14 per i tifosi giallorossi.