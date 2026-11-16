Artem Dovbyk è finito fuori dai piani del Bologna ormai da diverse settimane. L'attaccante ucraino, arrivato in rossoblu in prestito dalla Roma, non ha convinto Raffaele Palladino che nonostante l'assenza di Piccoli ha scelto di non utilizzarlo. Il club felsineo vorrebbe, quindi, interrompere il prestito, ma l'ultima parola in merito spetta ai giallorossi come riporta oggi il Corriere di Bologna. La Roma non prende in considerazione un suo reintegro e per interrompere il prestito con il Bologna sarà necessario trovare un'altra destinazione all'attaccante. In estate Betis Siviglia e Villarreal avevano manifestato interesse senza però approfondire i discorsi con la Roma. Ora però sembra pronto a farsi avanti il Valencia che avrebbe effettuato dei sondaggi nelle ultime ore per il classe 1997.