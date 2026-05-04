Mercato, dall’Olanda: Aké può arrivare in Serie A. Roma, Juve e Milan alla finestra

Quest'estate la Roma si prepara alla rivoluzione del reparto offensivo, ma anche la difesa potrebbe subire qualche cambiamento. Con la situazione Ndicka ancora da monitorare in virtù dei vincoli del FFP e del Settlement Agreement UEFA, i giallorossi potrebbero ritrovarsi a dover rinforzare anche il pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta il sito olandese Vi.nl, Nathan Aké è sempre più vicino all'addio al Manchester City e l'Italia sarebbe una meta più che concreta. Il difensore olandese è stato accostato alla Roma nei giorni scorsi e piace concretamente anche a Juventus e Milan, con i rossoneri che erano vicini all'acquisto del centrale classe '95 già la scorsa estate. Di piede mancino, Aké ha un importante bagaglio di esperienza, qualità e leadership.