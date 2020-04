Mercato, dall’Inghilterra: Roma in difficoltà, Smalling verso il ritorno allo United

Tra i nodi principali da sciogliere su mercato per la Roma ci sarà senza dubbio quello relativo a Chris Smalling. Il difensore inglese sogna di restare in giallorosso, ma è in prestito e ad ora il suo destino sembra essere tornare al Manchester United. Come riporta ‘The Sun’, i ‘Red Devils’ – pur essendo Solskjaer un estimatore del giocatore – hanno intenzione di liberarsi del suo ingaggio ed è nella lista dei cedibili. “Sappiamo che Chris vorrebbe restare a Roma e sarebbe un affare che andrebbe bene a tutte le parti in causa. La realtà finanziaria, però, è molto diversa. Il club giallorosso deve considerare nuove cose”, ha rivelato una fonte al tabloid inglese. Dunque la situazione economica della Roma dopo l’esplosione dell’emergenza coronavirus sarebbe, secondo ‘The Sun’, il vero ostacolo al riscatto di Chris Smalling. Per questo il sogno del centrale ex Fulham di rimanere nella capitale sarebbe ‘sull’orlo del collasso’, nonostante i primi contatti già iniziati prima del lockdown in Italia. E altri club di Premier, come l’Arsenal, stanno pensando a lui.