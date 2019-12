Dani Olmo, centrocampista della Dinamo Zagabria, è stato accostato più volte alla Roma nelle ultime settimane. Il giocatore spagnolo, in rotta con il club croato, piace molto anche in Premier League e come riportato dal Manchester Evening News, United e City sono pronti a darsi battaglia per il giocatore. Il suo costo è di circa 25 milioni di euro e in questo momento i giallorossi potrebbero defilarsi lasciando più spazio alle due società inglesi.