Mercato, dalla Turchia: la Roma ha messo sul tavolo 15 milioni per Oosterwolde

Le fasce sono una priorità. La Roma del futuro passerà anche - e soprattutto - dal rinnovamento degli esterni, un reparto che in questa stagione ha offerto poche certezze. L’unico a garantire continuità, equilibrio e impatto è stato Wesley: troppo poco per una squadra che vuole alzare il livello. Per questo il direttore sportivo Massara ha già iniziato a muoversi sul mercato, alla ricerca di profili in grado di dare nuova linfa sulle corsie. I nomi più caldi restano quelli di Dodo, Carlos Augusto e Fortini, ma nelle ultime ore dalla Turchia emergono nuove piste. Secondo il quotidiano Sabah, i giallorossi sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro per Oosterwolde, profilo già seguito nella scorsa sessione invernale. L’ostacolo principale resta però la valutazione del Fenerbahce, che non intende scendere sotto i 20 milioni.