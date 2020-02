Mercato, dalla Turchia: il Tottenham non molla Under, obiettivo di Mourinho per l’estate

Il Tottenham non molla Cengiz Under. Il turco, che in Inghilterra ha diversi estimatori, continua a essere seguito da vicino dai londinesi. Secondo il quotidiano turco Gunes, il tecnico degli Spurs Mourinho lo avrebbe inserito in una lista di acquisti da presentare al club se dovesse riuscire a qualificarsi in Champions League. Gli Spurs sono attualmente quinti in classifica, a quattro lunghezze dal Chelsea.

Under sembra oggi l’indiziato numero uno a lasciare la Roma a giugno. I giallorossi, come ogni anno, dovranno cedere un pezzo importante della rosa per fare cassa. Le prestazioni del numero 17 romanista nei prossimi mesi saranno decisive per determinare il suo valore di mercato.