Mercato, dalla Francia: Tottenham in pole per Tolisso. Piace anche alla Roma

Conte sarebbe sulle tracce del francese da gennaio scorso, ma i giallorossi non mollano

Prosegue il casting della Roma per regalare un centrocampista a Mourinho, soprattutto dopo l'addio di Mkhitaryan. Come anticipato da Forzaroma.info, tra gli obiettivi c'è anche Corentin Tolisso in uscita dal Bayern Monaco dove ultimamente ha trovato poco spazio. In un'intervista all'Equipe, il giocatore ha confessato la volontà di trasferirsi in un club qualificato alla Champions League. Secondo il portale Le Foot, in pole position sul giocatore ci sarebbe il Tottenham di Conte, sulle sue tracce da gennaio scorso. I giallorossi non mollano la presa e non sarebbero preoccupati della mancata partecipazione alla massima competizione europea. Con 56 presenze nelle coppe europee può essere un profilo d’esperienza ideale per Mourinho.