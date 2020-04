Mercato, dalla Francia: interesse del Psg per Pellegrini

Lorenzo Pellegrini, come il resto della squadra, scalpita per poter tornare in campo. Il sette giallorosso, però, da qui alla fine del campionato dovrà anche ridiscutere il suo contratto che prevede una clausola rescissoria da trenta milioni rendendo appetibile per i top club italiani ed europei. Come riporta footmercato.net, il centrocampista di Fonseca sarebbe finito nel mirino del Psg con Leonardo sempre attento ai giocatori del campionato italiano. La clausola, secondo quanto scrivono in Francia, potrebbe essere anche ritoccata leggermente verso il basso visto che la Roma potrebbe rischiare di non partecipare alla prossima Champions League.