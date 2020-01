Mercato, corsa a tre per Nzonzi: il francese preferisce l’Inghilterra

Tanti gli estimatori in giro per l’Europa per Steven Nzonzi. Secondo quanto riporta il profilo Twitter ufficiale di Téléfoot il centrocampista è seguito anche dall’Olympique Lione di Rudi Garcia come prima alternativa a Rabiot. Monitorano però la situazione sia il West Ham sia l’Everton, che hanno mostrato interesse per il giocatore nel corso delle ultime settimane. Sebbene la vicinanza del Lione, Nzonzi preferirebbe la destinazione Inglese, un ritorno in Premier per lui dopo l’esperienza con il Blackburn e con lo Stoke City tra il 2009 e il 2015. Sembra ormai essere ai titoli di coda infatti la sua avventura con il Galatasaray, soprattutto dopo che la società turca ha deciso di mettere fuori rosa il francese dopo alcuni comportamenti sopra le righe nel corso degli allenamenti.