Mercato, Buksa piace a mezza Serie A: sul talento del Wisla Cracovia c’è anche la Roma

Aleksander Buksa ha attirato l’attenzione di diversi club italiani e non solo. Come riporta il sito tuttomercatoweb.com, il promettente attaccante ha debuttato a soli 16 anni con il Wisla Cracovia e in questa stagione ha già segnato tre gol in 14 partite stagionali. Grazie alle sue prestazioni il giovane talento polacco quindi è stato messo nel mirino da squadre prestigiose come Barcellona, Inter, Milan, Atalanta e Sassuolo. Anche la Roma sarebbe sulle sue tracce soprattutto perché ha il contratto in scadenza nel 2o21. Da sottolineare che Buksa prima del lockdown era stato visionato da tutti i suoi estimatori e molto probabilmente nei prossimi mesi il suo entourage riceverà diverse chiamate.