Mercato, Bernard si offre alla Roma: costa 20 milioni, i giallorossi ci pensano

Suggestione Bernard per la Roma. In questi giorni ai giallorossi vengono accostati diversi nomi per il reparto offensivo, da Tiquinho a Gotze e Willian, in vista della prossima stagione. L’ultimo della lista è Bernard, brasiliano reduce da una stagione negativa con la maglia dell’Everton. Il trequartista classe ’92, come riporta ‘calciomercato.com’, si sta proponendo proprio alla Roma, voglioso di riabbracciare Paulo Fonseca, che lo ha già allenato allo Shakthar Donetsk. Viste le difficoltà di ambientamento con Ancelotti, in questi giorni un intermediario lo ha offerto al club capitolino. Bernard era la stella del calcio ucraino, poi l’approdo in uno dei top campionati europei non gli ha portato fortuna. Può fare sia l’esterno a destra che a sinistra e costa circa 18-20 milioni di euro, meno di quando chiederebbe l’Arsenal per Mkhitaryan. Per adesso la Roma riflette, visto anche qualche acciacco di troppo dell’armeno.