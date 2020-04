Mercato, anche il Torino su Bonaventura: i granata mettono sul piatto un contratto triennale

L’avventura di Giacomo Bonaventura al Milan è ormai arrivata ai titolo di coda. Il centrocampista infatti non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza e in estate sarà libero di firmare con un’altra squadra. La Roma negli ultimi giorni si sarebbe interessata alla sua situazione. Ma come riporta il sito calciomercato.com, il classe ’89 non piace soltanto ai giallorossi: su di lui infatti ci sarebbero anche Fiorentina e Torino. La squadra di Cairo sarebbe disposta ad offrire un ricco contratto triennale. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Bonaventura.