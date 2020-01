L’Inter lavora in uscita per arrivare a Vidal e tra i nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta c’è quello di Matteo Politano. L’esterno nerazzurro, accostato anche alla Roma in caso di partenza di Under, ora sembra direzionato verso il Milan. Come riporta Sky Sport, oggi l’agente, Davide Lippi, ha incontrato la dirigenza rossonera. C’è il sì del calciatore a trattare con la squadra di Pioli, ora serve trovare l’accordo tra i due club.