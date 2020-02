Mercato, anche Grigore tra i profili visionati a Bucarest dagli osservatori della Roma

La Roma non segue solo Florinel Coman in Romania. Come scrive doardinamo.ro, ieri ad assistere al derby tra Dinamo Bucarest e FCSB c’erano degli osservatori giallorossi che hanno visionato anche Ricardo Grigore. Il giovane difensore all’occorrenza può fare anche il terzino sinistro e già in passato era stato seguito dal club capitolino nonostante qualche tempo fa il calciatore aveva rilasciato un’intervista nella quale allontanava la possibilità di lasciare la sua patria: “Non penso ancora ad andarmene, un giorno vorrei diventare il capitano della Dinamo, ma se la società volesse vendermi per far cassa allora ci penserei”.