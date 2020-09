Mayoral, prestito a 3 milioni e riscatto a 9: la Roma è vicina all’accordo col Real Madrid

Filtra ottimismo per l’arrivo di Borja Mayoral alla Roma. Il club giallorosso è infatti vicinissimo al giovane classe ’97 del Real Madrid: secondo quanto riporta Marca, la società di Friedkin avrebbe offerto 3 milioni per il prestito dello spagnolo, conservando l’opzione del diritto di riscatto fissato a 9. Prima di tutto, però, c’è bisogno del rinnovo del centravanti con i Blancos, essendo in scadenza di contratto nel 2021. Nel frattempo Mayoral è stato impiegato da Zidane sabato contro il Betis, in quella che potrebbe essere l’ultima partita con la maglia delle merengues.

A curare l’operazione c’è Davide Lippi, figlio dell’ex c.t della Nazionale Marcello, ed è in programma oggi una conference call tra i due club per mettere il punto alla questione. A Trigoria sperano di vederlo sbarcare già domani a Fiumicino. Mayoral, che ha giocato in prestito al Levante negli ultimi due anni, è pronto per la sua nuova esperienza in giallorosso.