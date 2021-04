Marsiglia, Milik: “Non è vero che vado via, ma sogno la Champions”

L'attaccante polacco parla dei rumors che l'hanno visto protagonista: "Ho un contratto e questo club mi ha dato un'occasione in un momento difficile"

Milik fa chiarezza sul suo futuro. L'attaccante ora al Marsiglia ha parlato del mercato che verrà commentando le indiscrezioni di mercato che l'hanno visto protagonista: "Una partenza quest'estate? Non è la verità - ha detto a Canal+ -. Questo è quello che dicono i media, ma inventano. Non ho mai detto che volevo lasciare l'OM. Come ho detto prima, sono molto felice qui. Mi sento bene. Il Marsiglia mi ha dato una possibilità in un momento difficile. L'ho davvero apprezzato". Tanti rumors erano nati dopo una sua intervista: “La domanda era quali fossero i miei sogni. In effetti, volevo dire che sono una persona ambiziosa, che vuole crescere ed essere migliore. Penso che le persone abbiano interpretato male le mie parole. Come ho detto, sono felice a Marsiglia. E ovviamente il mio sogno è vincere la Champions League. Forse non accadrà mai, ma è il mio sogno. Quindi sto lavorando per questo, vedremo".