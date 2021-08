Marsiglia, Mandanda avvisa Pau Lopez: “Giocherò tante partite”

In un'intervista il portiere in forza al Marsiglia dal 2007 dice la sua sull'arrivo dell'ex giallorosso

Steve Mandanda, 36 anni, è tra le fila del Marsiglia da più di un decennio e dall'intervista rilasciata a La Provence sembra non essere intenzionato a cedere il passo al nuovo arrivato Pau Lopez: "Ho 36 anni, ma mi giocherò il posto da titolare. La partenza di Yo Pelé ha reso necessario l'arrivo di un altro portiere. Ad un certo punto dovrò andarmene, ma sono ancora qui e giocherò tante partite quante l'allenatore mi farà giocare. Cercherò di prendermi più spazio possibile per finire al meglio". Pau Lopez, passato in prestito al Marsiglia con opzione sul trasferimento definitivo (fissato a 12 milioni) dalla Roma, è stato così avvisato dal collega congolese. Il prestito diventerà obbligo al raggiungersi di determinate condizioni, tra cui il numero delle presenze.